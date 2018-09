Bless the Harts: Kristen Wiig e Maya Rudolph nella nuova serie animata Fox

La Fox ha messo in cantiere la produzione di una nuova serie animata intitolata Bless the Harts e che potrà contare sul fondamentale contributo vocale di Kristen Wiig e Maya Rudolph.

La serie è stata creata e prodotta Emily Spivey, già mente dietro il successo di Last Man on Earth, e ha già ricevuto un ordine per una prima stagione completa che sarà composta da 13 episodi. I produttori esecutivi saranno Phil Lord and Christopher Miller, già al lavoro con la Spivey nel precedente show sempre targato Fox.

Bless the Harts ruota attorno alla famiglia Hart: “un gruppo di meridionali che sono costantemente al verde e che lottano per raggiungere il sogno Americano di benessere e ricchezza. Quello che non comprendono ancora è che, in realtà, sono già ricchi, in quanto hanno una famiglia, molti amici e tante risate”.

Del cast vocale facevano già parte Jillian Bell (Workaholics) and Ike Barinholtz (The Mindy Project). Il debutto della nuova serie è fissato per la stagione televisiva americana 2019-2020.

Kristen Wiig e Maya Rudolph, dopo aver collaborato fianco a fianco sul palco del Saturday Night Live, dal 2005 (anno di ingresso della Wiig) al 2007 (anno di uscita della Rudolph), le due attrici hanno recitato insieme nel film campione d’incassi Le amiche della sposa, diretto da Paul Feig. La Rudolph è attualmente impegnata nella promozione della sua nuova serie Amazon, Forever, mentre la Wiig sta ultimando le sue riprese di Wonder Woman 1984, in uscita nel 2019.