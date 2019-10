Bless the Harts è stato rinnovato per una seconda stagione da Fox

Bless the Harts è la nuova serie animata comedy prodotta dalla 20th Century Fox Television e, dopo aver debuttato il 29 settembre, si è già guadagnata il rinnovo per una seconda stagione. Si tratta della seconda serie al debutto su Fox (dopo Prodigal Son) ad aver chiuso un accordo per la creazione di nuovi episodi.

Lo show è stato creato e prodotto da Emily Spivey, che ha già lavorato a The Last Man on Earth. La storia è incentrata su una famiglia del North Carolina che lotta per provare a vivere il sogno americano. Anche se costantemente al verde, la famiglia è ricca di amici e divertimento. Spivey ha raccontato che

le vicende sono ispirate dagli anni in cui ha vissuto a High Point.

Nel cast dei doppiatori spiccano Kristen Wiig e Maya Rudolph, ma segnaliamo anche Jillian Bell, Ike Barinholtz, Fortune Feimster e Kumail Nanjiani.

"Bless the Harts è una serie incredibilmente acuta, ma anche dolce e completa al meglio l'offerta di Fox Animation", ha dichiarato Michael Thorn, presidente della Fox, che ha poi ringraziato il cast e la troupe. "Siamo elettrizzati all'idea di avere nuove avventure, contrattempi e vino in scatola della famiglia Hart", ha concluso Thorn.



La prima stagione di Bless the Harts sta venendo trasmessa da Fox, che di recente ha annunciato un cofanetto in edizione limitata dei Simpson, la sua serie animata più popolare e longeva.