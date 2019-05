Blindspot: NBC rinnova la serie per la quinta e ultima stagione

Blindspot tornerà in onda con la quinta e ultima stagione dello show. Il rinnovo di Blindspot per la stagione tv 2019-2020 arriva a seguito del'esclusione della serie dalla programmazione del mese di maggio, salvo poi tornare con gli ultimi due episodi della quarta stagione il 24 e il 31 maggio. Ora l'ufficialità della prosecuzione dello show.

Creata da Martin Gero, Blindspot ha per protagonisti Jaimie Alexander e Sullivan Stapleton. La serie si aggiunge alla lunga lista delle serie confermate, da The Blacklist a Brooklyn Nine-Nine, fino a New Amsterdam e Superstore. Rinnovo per Will & Grace, nel frattempo, annunciato come ufficiale dalla NBC.

La trama di Blindspot invece vede una ragazza ignota, chiamata Jane Due, venire trovata all'interno di un borsone, con il corpo ricoperto di tatuaggi.



Il cast di Blindspot comprende Rob Brown, Adruey Esparza, Ashely Johnson e Ukweli Roach.

Trasmessa in Italia su TOP Crime, Blindspot ha subito ottenuto degli ottimi riscontri da parte del pubblico.

Tra i co-creatori della serie anche Greg Berlanti, produttore onnipresente in molti progetti tra cinema e tv. Blindspot è andata in onda in originale sul network NBC dal settembre 2015 e ora proseguirà le sue vicende anche nella quinta stagione, che potrebbe riservare molte sorprese.

Una serie molto particolare, Blindspot: gli autori spiegavano l'unicità di questo prodotto della NBC già dalla prima stagione, che fece registrare degli ottimi ascolti.