I bloater? 'Icone sexy', secondo la controfigura di The Last of Us

L'episodio 5 di The Last of Us ha visto la sensazionale comparsa di un bloater, ossia una vittima che ha raggiunto un livello tale di infezione da trasformarsi in un mostro gigantesco; tuttavia, contrariamente a quanto accaduto nel videogioco, sembrerebbe che stavolta abbia riscosso un grande apprezzamento tra i fan della saga.

Adam Basil (interprete del bloater) ha dichiarato in un'intervista a Entertainment Weekly che la creatura in questione è diventata addirittura una "icona sexy", per poi aggiungere: "Ha catturato l'attenzione di tantissime persone. Qualcuno mi ha addirittura invitato al suo matrimonio! Tanti altri, invece, mi hanno inviato messaggio pieni di affetto. È incredibile come quella scena abbia generato negli spettatori un'emozione che probabilmente non sapevano nemmeno di avere; un vero e proprio 'fungo paparino' – dovrebbe esserci addirittura un meme al riguardo". Non sorprende che Basil abbia un'altezza superiore ai due metri; eppure, l'impresa è stata comunque ardua: basti pensare al costume che aveva addosso, dal peso complessivo di oltre 40 chilogrammi...

Ricordiamo come la creatura assassina sia apparso nella battaglia tra il rinnovato gruppo di protagonisti (Joel, Ellie, Henry e Sam) contro il terribile esercito di Kansas City, guidato da Kathleen. L'episodio in questione (Resistere e sopravvivere) ha ottenuto un ottimo successo e lusinghiere recensioni da parte della critica, tuttavia ha sollevato alcune perplessità: ad esempio, perché i Bloater diventano così grandi in The Last of Us?

La prossima puntata si chiamerà Kin, e uscirà il 19 febbraio 2023 in lingua originale, il 27 febbraio 2023 in italiano. Non sappiamo se i bloater torneranno in futuro, ma il parallelismo col videgioco ci suggerisce di sì. Nel frattempo, ecco la recensione dell'episodio 5 di The Last of Us.