Bloccata anche la produzione di Tigra & Dazzler, licenziati showrunner e sceneggiatori

Vi ricordate l'annuncio delle quattro serie animate Marvel per Hulu? Tra queste c'era anche Tigra & Dazzler, la cui produzione sembrerebbe essere stata temporaneamente interrotta.

A quanto pare, continuano i problemi per le serie di Marvel Television.



L'ultima nuova da oltreoceano ci annuncia infatti un (temporaneo) stop alla produzione di Tigra & Dazzler, lo show con protagoniste le due eroine titolari, migliori amiche ed entrambi combattenti contro il crimine. A quanto pare, sia la showrunner Erica Rivinoja (La Famiglia Addams, Trolls) che l'intero team di sceneggiatori finora al lavoro sul progetto sono stati licenziati per via di "differenze creative.

Al momento, Hulu/Marvel Television sarebbero in cerca di sostituti per i rispettivi ruoli, in modo da poter portare avanti il progetto, mentre Chelsea Handler, creatrice, produttrice e doppiatrice dello show continuerà a dare la voce a una delle due protagoniste.



Che lo si voglia imputare o meno al riassetto creativo dovuto ai recenti cambiamenti ai vertici della direzione della compagnia, con l'abbandono annunciato di Jeph Loeb, Presidente di Marvel Television, e l'incremento dell'autorità creativa di Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios e ora anche CCO di tutti i contenuti audiovisivi Marvel, reasta il fatto che le serie sotto l'egida di Marvel TV stiano subendo grossi cambiamenti.