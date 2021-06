Blocco 181, arrivano le prime immagini della nuova serie Sky: c'è anche Salmo!

È passato un anno dall'annuncio della prima serie tv con Salmo, e nella giornata di mercoledì Sky ha pubblicato le prime immagini dal set di Blocco 181, nuova produzione Sky Original, le cui riprese sono già partite da qualche settimana. Il rapper italiano sarà supervisore e produttore musicale della serie, oltre che produttore creativo e attore.

Blocco 181, realizzata da Sky con TapelessFilm e Red Joint Film, sarà ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia. Salmo, che ha rinunciato al Festival di Sanremo 2020, interpreterà Snake, un personaggio che gestisce un’attività criminale nel Blocco. Con lui Lorenzo, interpretato da Alessandro Tedeschi.

Le prime immagini della nuova serie Sky sono visibili all'interno della nostra gallery. I protagonisti saranno Laura Osma (El Chapo) nel ruolo di Bea, ragazza latino-americana che si troverà divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare la sua vita, Alessandro Piavani (The Two Popes, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie, I Medici) e Andrea Dodero (Non Odiare), questi ultimi due nei ruoli rispettivamente di Ludo e Mahdi, due amici uniti come fratelli.

Blocco 181, che avrà 8 episodi, è diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora, La tela dell'inganno), con Ciro Visco (Gomorra – Quarta stagione, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio, che ha all’attivo campagne pubblicitarie per numerosi brand internazionali. Gli autori del soggetto sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei, mentre la sceneggiatura è di Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio.

Blocco 181 arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW.