Blocco 181, domani i primi due episodi su Sky della serie con il rapper Salmo!

Debutteranno domani sera, 20 maggio, su Sky e in streaming su NOW, i primi due episodi di Blocco 181, nuova serie Sky Original e prima in-house Sky Studios italiana. Diretta da Giuseppe Capotondi, la serie include tra i protagonisti anche il rapper Salmo, nelle vesti di produttore creativo e musicale, supervisore e attore.

Un ruolo inedito per Salmo, al fianco di Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Per saperne qualcosa in più scoprite le prime immagini di Blocco 181, in attesa del debutto di domani sera.

I tre ragazzi al centro della storia provengono da realtà diverse ma sono legati da qualcosa di più forte: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia, la Misa, e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero) sono due amici di diversa estrazione sociale, uniti come fratelli. Salmo è Snake, armato braccio destro di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro Tedeschi, amico d’infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere interpretato da Alessio Praticò.



I tre giovani protagonisti avranno il volto di Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero. Blocco 181 è una produzione Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film.

Tra gli autori del soggetto figurano Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei.



Sul nostro sito potete recuperare il trailer di Blocco 181, da domani disponibile su Sky e NOW con i primi due episodi.