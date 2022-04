Blocco 181, nuovo trailer della serie Sky con il rapper Salmo

Inizierà il 20 maggio su Sky la nuova serie tv italiana Blocco 181, disponibile anche in streaming su NOW. La serie è costituita da 8 episodi ed è prodotta da Sky Studios in collaborazione con TapelessFilm e Red Joint, con il debutto nelle vesti d'attore per il famoso rapper Salmo. Vi mostriamo il nuovo trailer pubblicato poco fa da Sky.

I tre protagonisti di Blocco 181 sono interpretati da Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero. I loro tre personaggi sono legati insieme da una storia d'amore che si svolge in un contesto di periferia milanese, un complesso edilizio chiamato Blocco 181. Nel 2020 è arrivato l'annuncio di Salmo sulla sua partecipazione alla serie targata Sky.



Un triangolo che li metterà alla prova per cercare di emanciparsi dalle rispettive gang di cui fanno parte e cercare il proprio posto nel mondo.

Laura Osma interpreta Bea, una ragazza latino-americana, divisa tra la fedeltà alla famiglia (la Misa) e una grande voglia di cambiare vita.

Ludo e Mahdi, interpretati da Alessandro Piavani e Andrea Dodero, sono due amici che nonostante provengano da due estrazioni sociali completamente diverse sono legati da un sentimento fraterno.

Il rapper Salmo interpreta Snake, braccio destro di Lorenzo (Alessandro Tedeschi), un dealer amico d'infanzia di Rizzo (Alessio Praticò), il boss del quartiere.

Scoprite le prime immagini di Blocco 181 con Salmo tra i protagonisti.