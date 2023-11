Blocco 181: trama, data d'uscita e anticipazioni sulla serie tv di Salmo

Torna la Milano in realtà aumentata, coloratissima e multiculturale di Blocco 181, la prima in-house production Sky Studios per l’Italia prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientata tra le comunità multietniche delle periferie del capoluogo lombardo.

La seconda stagione della serie Sky Original – le cui riprese dei nuovi episodi stanno andando avanti in queste settimane - arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: la seconda stagione sarà composta da otto nuovi episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie, Blocco 181 – Prima stagione, Doc – Nelle tue mani), anche produttore creativo e co-sceneggiatore, e ancora con il pioniere del rap italiano Salmo, qui per la prima volta attore nonché supervisore musicale della colonna sonora.

Le nuove puntate di Blocco 181 continueranno la storia di emancipazione sentimentale, familiare e criminale con al centro un triangolo formato da tre ragazzi provenienti da realtà diverse, legati da una storia d’amore inattesa e attualissima più forte delle rispettive appartenenze: Bea (sempre interpretata da Laura Osma, El Chapo), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla Misa, la responsabilità verso la famiglia e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani - Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà a Milano con un segreto; e Madhi (Andrea Dodero - The Good Mothers, Non Odiare, L’Allieva), che, improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni difficili, oltre a dover fare i conti con sentimenti che aveva provato in tutti i modi a reprimere.

Torna nel cast anche Salmo nei panni di Snake, che si è lasciato tutto alle spalle cancellando la sua vecchia identità, ma sente ancora troppo forte il richiamo di quella vendetta che non è finora riuscito ad avere. Nella seconda stagione torna anche il dealer interpretato da Alessandro Tedeschi (Petra, Curon, Non Mentire), Lorenzo, che nei nuovi episodi è un uomo nuovo: il suo incontro ravvicinato con la morte gli ha fatto scoprire una profonda spiritualità e vorrebbe approfittare della sua seconda chance. Ma si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio…

