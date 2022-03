Blockbuster, 5 new entry nel cast della serie Netflix sull'ultimo negozio della catena

Dopo l'ingresso di Melissa Fumero nel cast di Blockbuster, altri cinque nuovi attori si aggiungono al cast della serie Netflix Blockbuster, ambientata in uno store dell'omonima catena di videonoleggio.

Nelle scorse settimane, era stato reso noto che Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) sarà Eliza, una madre devota il cui matrimonio con l'amore dei tempi del liceo è in crisi e che lavora in un negozio della celebre catena Blockbuster, insieme a Timmy, il protagonista interpretato da Randall Park.

A loro si aggiungeranno anche Tyler Alvarez (già apparso su Netflix nella serie Non ho mai...), Madeleine Arthur (The Family, Supernatural) e Olga Merediz (Sognando a New York). Appariranno in ruoli ricorrenti anche J.B. Smoove e Kamaia Fairburn.

La serie comedy in 10 episodi è creata e prodotta da Vanessa Ramos, che ha già lavorato come autrice alle note serie comedy Superstore e Brooklyn Nine-Nine.

Netflix ha reso note anche le brevi descrizioni dei personaggi interpretati dalle new entry:

Tyler Alvarez sarà Carlos : in quanto figlio di immigrati, ha imparato l'inglese guardando i film, che sono presto diventati il suo linguaggio dell'amore. Sogna di diventare un regista, ma sente il dovere di accontentare i genitori e vivere la "vita americana" che hanno progettato per lui.

: in quanto figlio di immigrati, ha imparato l'inglese guardando i film, che sono presto diventati il suo linguaggio dell'amore. Sogna di diventare un regista, ma sente il dovere di accontentare i genitori e vivere la "vita americana" che hanno progettato per lui. Madeleine Arthur sarà Hannah : genuinamente dolce, un po' ingenua ma innegabilmente affascinante. Ha perso la madre da piccola ma è circondata dalla sua famiglia del Blockbuster. Fin troppo esperta di finanze, lo staff la aiuterà a imparare quanto sia importante prendersi cura di sé stessi.

: genuinamente dolce, un po' ingenua ma innegabilmente affascinante. Ha perso la madre da piccola ma è circondata dalla sua famiglia del Blockbuster. Fin troppo esperta di finanze, lo staff la aiuterà a imparare quanto sia importante prendersi cura di sé stessi. Olga Merediz sarà Connie : Lavora al Blockbuster per guadagnarsi amici, non soldi. E' una figura materna involontariamente schietta non solo per gli impiegati, ma anche per molti dei clienti regolari.

: Lavora al Blockbuster per guadagnarsi amici, non soldi. E' una figura materna involontariamente schietta non solo per gli impiegati, ma anche per molti dei clienti regolari. J.B. Smoove sarà Percy , il proprietario del centro commerciale e del negozio per le feste, nonché migliore amico di Timmy (Randall Park), che non riesce a stare lontano dal Blockbuster, soprattutto perché sua figlia lavora lì.

, il proprietario del centro commerciale e del negozio per le feste, nonché migliore amico di Timmy (Randall Park), che non riesce a stare lontano dal Blockbuster, soprattutto perché sua figlia lavora lì. Kamaia Fairburn sarà Kayla, l'intelligente e a volte spaventosa figlia adolescente di Percy, che non riesce a prendere ordini da nessuno.

Se il casting della serie procede, presto lo show Netflix potrebbe entrare nella sua fase di riprese. Restate sulle nostre pagine per rimanere aggiornati su Blockbuster!