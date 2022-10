Blockbuster, il cast della serie Netflix rivela: 'Ecco cosa ci manca dei videonoleggi'

Da quando siamo entrati nell'era dello streaming i negozi di videonoleggio sono andati progressivamente scomparendo dalla faccia del pianeta perché ormai obsoleti. Una serie targata Netflix, ironia della sorte, racconterà e sarà ambientata all'interno di un Blockbuster, celebre catena chiusa nel 2013 proprio a causa dell'arrivo della piattaforma.

Intitolata semplicemente Blockbuster, la serie è stata creata da Vanessa Ramos (Superstore, Brooklyn Nine-Nine) e ha come protagonisti Randall Park (WandaVision e che rivedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania) e Melissa Fumero star di Brooklyn Nine-Nine. ComicBook.com ha avuto l'opportunità di parlare con il cast e la creatrice della serie TV per scoprire qualcosa in più sulla nuova serie Netflix, ma anche per conoscere il loro parere sulla domanda da un milione di dollari: che cosa ci manca di più di Blockbuster?

Per Randall Park: "Direi solo la gioia di camminare su e giù per quei corridoi, prendere una cassetta, leggere il retro, guardare le piccole foto e cercare di farsi un'idea di cosa fosse questo film solo sulla base delle poche informazioni che si avevano. Poi prendere la decisione se accettare o meno la scommessa e, insomma, provare il brivido di tutto questo".

Melissa Fumero ha aggiunto: "Mi manca il brivido dell'obiettivo di andare a vedere un film specifico. Di solito si tratta di una nuova uscita e loro ne erano sprovvisti e chiedono di controllare la scatola, la scatola dei resi, e loro ce l'hanno....(Anche) il fatto di attraversare il negozio per la cosa che sei venuto a fare senza chiedere l'aiuto di nessuno e per farcela da solo. Questo si traduce in età adulta".

Anche la star di Orange is the New Black Olga Merediz ha voluto dire la sua, rivelando: "Io avevo degli appuntamenti galanti da Blockbuster. Gli appuntamenti iniziavano da Blockbuster per decidere quale film, il flirt iniziava lì e poi si andava a vedere il film".

Per Tyler Alvarez, invece, non si trattava solo dei film, e ha raccontato: "Noleggiare i videogiochi perché sai, ci giochi per una settimana e poi hai finito, quindi puoi restituirli e prendere un nuovo gioco". Mentre la co-protagonista Madeleine Arthur era tutta presa dalle caramelle: "Mi mancano le caramelle. Mio padre le prendeva solo con me. Mia madre non le prendeva, ma noi ricevevamo una piccola caramella dopo aver scelto il film. Quindi mi manca un po' quel rituale".

La showrunner Vanessa Ramos, invece, ha un bel ricordo della scoperta del film di cui nessun altro era a conoscenza, e racconta: "Mi manca trovare i film più sconosciuti e strani, sapete? Tutti volevano Terminator e cose del genere e io pensavo: 'Oh, aspetta un attimo, quel cane è un professore? Voglio vedere di cosa si tratta'. Come se avessi visto la scatola di qualcosa e avessi pensato: 'Oh, questa sarà una serata strana, vero?'".

Tutti e 10 gli episodi di Blockbuster saranno disponibili su Netflix il 3 novembre prossimo. Nella serie "Timmy Yoon (Park) è un sognatore ancora legato al mondo analogico in una realtà che è ormai dominata dal 5G. Dopo aver appreso di stare lavorando all'ultimo negozio della catena Blockbuster ancora attivo in tutti gli Stati Uniti, Timmy e iil suo staff, inclusa la sua cotta di sempre Eliza (Fumero), ce la metteranno tutta per restare a galla. Ma l'unico modo per riuscirci è ricordare alla comunità che loro forniscono un servizio che nessuna grande corporation può dare: la genuina possibilità di rapportarsi e formare legami con degli essere umani".

Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale di Blockbuster.