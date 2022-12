Blockbuster chiude i battenti: Netflix cancella la serie dopo una sola stagione!

Purtroppo è arrivata una notizia che non farà felice gli spettatori della nuova comedy Netflix. Dopo una sola stagione, la piattaforma ha infatti deciso di cancellare Blockbuster.

La serie, creata e prodotta da Vanessa Ramos, è stata lanciata lo scorso 3 novembre e non è mai riuscita a conquistare veramente il pubblico, né ad entrare nella Top 10 settimanale di Netflix. Il numero limitato di ascolti ha così spinto la piattaforma a cancellare lo show dopo poco più di un mese dal suo debutto.

Ambientata nell'ultimo negozio di Blockbuster del mondo, la comedy segue le vicende di Timmy Yoon (Randall Park) e dei suoi dipendenti. Il restante cast è composto da Melissa Fumero, Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, JB Smoove e Kamaia Fairburn. La sceneggiatura è stata scritta dalla Ramos in collaborazione con David Caspe e Jackie Clarke.

"Senti. Non c'è un modo carino per dirlo. Sono stati chiusi altri 7 Blockbusters. Siete ufficialmente l'ultimo rimasto sulla faccia della terra". Queste le parole che aprono il trailer di Blockbuster e che vi invitiamo a recuperare se non avete ancora visto lo show. Gli darete una possibilità nonostante nonostante la sua cancellazione?

Per chi invece ha già visto Blockbuster, cosa né pensate della decisione di Netflix? Diteci la vostra qui sotto nei commenti!