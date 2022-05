Blockbuster, Netflix rilascia la prima immagine della nuova serie con Randall Park

Tempo fa vi abbiamo parlato della messa in produzione di Blockbuster, la serie dedicata all'iconica catena di videonoleggio fondata nel 1985 da David Cook e fallita nel 2013 a causa del diffondersi dei servizi streaming e ora, Netflix ha rilasciato la prima immagine ufficiale di questo show.

Blockbuster è ovviamente, ambientato in un negozio della famosa catena di noleggio, per la precisione l'ultimo negozio superstite in America che, lo staff cerca di salvare in ogni modo dalla definitiva chiusura. Insomma, una sit-com ambientato sul luogo di lavoro sul modello di The Office, che racconta per l'appunto le vite di questi dipendenti disposti a tutto pur di evitare la chiusura di quello che una volta era uno dei più importanti marchi dell'industria dell'intrattenimento.

Randall Park è nel cast di Blockbuster mentre Vanessa Ramos, nota soprattutto per il suo contributo a serie di successo come Superstore e Brooklyn Nine-Nine, si è occupata della sceneggiatura.

"Dire che realizzare una serie su un posto che amo, insieme ai miei amici Jackie e David, e Randall Park come protagonista, è un sogno che si avvera è a dir poco riduttivo", ha detto in precedenza l'autrice. "Non potrei essere più grata a Jim Donnelly e Megan Macmillan della Universal per aver supportato il progetto sin dall'inizio e Tracey, Andy Weil e l'intero team di Netflix per aver dato l'okei per battute così tanto fuori di testa".

Anche Melissa Fumero è nel cast di Blockbuster e stando all'immagine riportata in calce alla notizia con i due protagonisti dello show, ne vedremo sicuramente delle belle! Voi cosa ne pensate? Ditecelo naturalmente nell'apposita sezione dedicata ai commenti.