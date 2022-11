Blockbuster, parla la produttrice Vanessa Ramos: 'E' stato bello avere libertà'

E se The Office fosse ambientato in un Blockbuster? E' proprio questo il senso della nuova comedy Netflix con protagonista Randall Park che sta ottenendo ottimi risultati in patria. La creatrice della serie Vanessa Ramos, ha parlato della realizzazione della serie e alla sua fedeltà alla realtà.

Randall Park, nella serie, veste i panni del manager dell'ultimo negozio del franchise Blockbuster aperto negli USA. Il racconto, tratto da una storia vera, ripercorre la storia dell'unica sede ancora aperto nell'Oregon. La serie affronta le difficoltà del lavoro, creando una sit-com che prende apertamente ispirazione dal modello The Office, riguardo il tema dipendente-superiore che ripercorre nel corso delle puntate.

Mentre il cast di Blockbuster ha parlato della serie, la creatrice Vanessa Ramos ha raccontato del processo di scrittura e di realizzazione del prodotto. Recentemente ha parlato di aver ospitato sul set Dish Network società che attualmente detiene i diritti di Blockbuster che ha verificato la veridicità e l'autenticità nella ricostruzione dei negozi e delle strutture. "Ero così entusiasta che fossero dalla nostra parte" ha detto la produttrice parlando della collaborazione con la società. Ha inoltre raccontato quanto sia diverso come lavorare con delle case di streaming. "Ci hanno dato abbastanza libertà" ha detto la Ramos.

In uno dei suoi episodi pare che Blockbuster voglia prendere in giro Netflix e il suo essere una piattaforma streaming in contrasto con il mondo dell'home video.