Blockbuster, ecco quando uscirà la serie Netflix con Randall Park e Melissa Fumero

Netflix ci mostra in anteprima alcune immagini dalla serie Blockbuster con Randall Park e Melissa Fumero, e ci svela anche quando la vedremo arrivare sugli schermi.

Dopo averci mostrato la prima foto ufficiale di Blockbuster, la nuova comedy targata Netflix che vede come protagonisti l'attore del MCU Randall Park e la star di Brooklyn Nine-Nine Melissa Fumero, la piattaforma streaming ha deciso di diffondere nuove immagini dallo show, e di rivelarci quando approderà in tv.

Segnatevi dunque la data sul calendario, perché la prima stagione di Blockbuster sarà disponibile a partire dal 3 novembre 2022 con un totale di 10 episodi.

Nella serie ideata, scritta e prodotta da Vanessa Ramos (Brooklyn Nine-Nine, Superstore), "Timmy Yoon (Park) è un sognatore ancora legato al mondo analogico in una realtà che è ormai dominata dal 5G. Dopo aver appreso di stare lavorando all'ultimo negozio della catena Blockbuster ancora attivo in tutti gli Stati Uniti, Timmy e iil suo staff, inclusa la sua cotta di sempre Eliza (Fumero), ce la metteranno tutta per restare a galla. Ma l'unico modo per riuscirci è ricordare alla comunità che loro forniscono un servizio che nessuna grande corporation può dare: la genuina possibilità di rapportarsi e formare legami con degli essere umani".

Tra le altre star di Blockbuster troviamo anche Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Kamaia Fairburn e JB Smoove.