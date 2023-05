Blockbuster rimprovera Netflix sul blocco password: il tweet conquista il web

Blockbuster è parte delle nostre memorie cinematografiche e la sua vicenda un monito citato in merito a scelte poco lungimiranti e poco propense all’aggiornarsi. Nonostante il fallimento dell’azienda, il profilo Twitter del marchio è ancora attivo ed è salito agli onori della cronaca per un post ironico sulla questione password di Netflix

Ormai è ufficiale, Netflix bloccherà la condivisione degli account anche in Italia e le reazioni da parte di utenti e addetti ai lavori non stanno certamente mancando.

Interessante e certamente intriso di un’ironia spavalda il post pubblicato sull’account Twitter di Blockbuster, che, citando Netflix alla fine dello status, riesce a centrare il punto attirando l’attenzione degli internauti che hanno apprezzato il gioco messo in atto.

Il post in questione è chiaro e netto: “Vi ricordiamo amichevolmente che quando noleggiavate video da noi non ci importava con chi lo condivideste. Purché restituiste il prodotto in tempo”.

Una piccola rivincita di Blockbuster, a distanza di anni, nei confronti di una delle aziende che ha decretato la fine della visione domestica per come fosse strutturata fino a un paio di lustri fa. Per chi fosse troppo giovane, ricordiamo infatti che Blockbuster è stata una colonna portante dell'intrattenimento degli anni '90 e del primo decennio di questo secolo, con punti vendita sparsi in tutto il mondo.

In attesa di capire quali effetti avrà sugli abbonamenti e sui costumi degli appassionati di cinema o serie tv la decisione presa dall’azienda della N rossa, non possiamo fare altro che gustarci questo piccolo scontro dialettico tra vincitore e perdente, tifando, come è giusto che sia, per quest’ultimo.

Intanto l’ultimo negozio della catena Blockbuster ancora rimasto aperto continua la sua promozione online e ha fatto recentemente parlare di sé per un simpatico spot trasmesso addirittura durante l’evento del Super Bowl.