Blockbuster, il nuovo successo Netflix insulta... Netflix?!

La nuovissima serie Netflix Blockbuster riporta in vita gli omonimi negozi di noleggio ormai scomparsi nel mercato e rimpiazzati dalle grandi piattaforme online. Quasi una contraddizione la scelta di utilizzare una di queste piattaforme (Netflix) per rappresentare nuovamente i Blockbuster. Tenetevi stretti, perché questo non è l'unico aspetto paradossale della serie.

In una spassosa scena della prima stagione, uno dei protagonisti rompe il silenzio sull'assoluta comicità della situazione in cui si trovano:

Randall Park: Oggi è il nostro Indipendence Day, dalle grandi corporazioni che stanno rovinando questo paese, facendo scomparire i blockbuster riunendo tanti membri quanto una setta come quella del tizio strano che fa pallavolo e Chloe di Smallville.

Eliza: Non è ironico che proprio il piccolo business si stia opponendo ad una grande corporazione quando in realtà è il franchise di un'altra ex grande corporazione?

Così fa giustamente notare il personaggio nella scena Netflix da noi presa in esame. Eliza è interpretata da Melissa Fumero in Blockbuster (l'avrete già vista in Brooklyn 99). Il personaggio, candido e senza peli sulla lingua, non tarda a rimettere gli altri dipendenti del Blockbuster al loro posto, facendolo con un sorriso stampato sul viso. Blockbuster era una volta una società grandissima che si è poi legata alla Viacom, altra corporazione enorme, che ora - nell'ambientazione della serie ovviamente, mentre Blockbuster è fallito anni fa - si ritrova ad essere un piccolo usignolo in preda ad una burrasca.

Per chi non conoscesse la serie, vi rimandiamo al trailer Netflix di Blockbuster!