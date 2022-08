Blood of My Blood: Starz conferma ufficialmente il prequel di Outlander

Starz ha ufficialmente confermato che lo show prequel di Outlander intitolato "Blood of My Blood" è in fase di sviluppo. La nuova serie drammatica seguirà la storia d'amore dei genitori di Jamie Fraser (Sam Heughan), Ellen MacKenzie e Brian Fraser.

Le speculazioni su un prequel di Outlander sono iniziate la scorsa estate quando Deadline contattò Starz in merito al progetto, che in quel momento non venne però confermato. Matthew B. Roberts, showrunner e il produttore esecutivo della serie di punta rinnovata per una settima stagione, scriverà Outlander: Blood of My Blood e coprirà anche qui il ruolo di produttore.

Anche Maril Davis sarà la produttrice esecutiva del prequel con Ronald D. Moore, che ha sviluppato Outlander per la TV, sotto la loro etichetta di produzione Tall Ship Productions. Story Mining & Supply Company sarà anche EP con Diana Gabaldon, i cui romanzi hanno ispirato il franchise, fungendo da produttore consulente. A febbraio, La Gabaldon rivelò di essere a lavoro proprio su un libro prequel sui genitori di Jamie.

"Outlander è uno spettacolo avvincente che di stagione in stagione ha catturato il cuore dei suoi fan in tutto il mondo", ha affermato Kathryn Busby, Presidente della Programmazione originale di Starz. “Siamo entusiasti di rimuovere gli strati di questo mondo vibrante per portare al nostro pubblico l'origine da dove tutto ha avuto inizio. Matthew, Maril e Ronald continueranno a portare la loro eccellente visione e creatività in questa nuova iterazione e non vediamo l'ora di vedere cosa accadrà dopo".