Blood Origin ha il più basso Rotten Tomatoes di The Witcher: il pubblico lo massacra!

Ci si aspettavano punteggi bassi per The Witcher: Blood Origin, ma mai così bassi. Non solo lo spinoff ottiene il più basso punteggio di tutta la saga su Rotten Tomatoes. Ma la critica è stata anche clemente: il pubblico gli ha assegnato uno dei più bassi di memoria recente. Davvero da andarsi a nascondere.

Se avete letto la nostra recensione di The Witcher Blood Origin, saprete già che ci troviamo perfettamente in linea con il parere generale della critica sul primo spinoff sviluppato da Netflix a partire dalla serie (non più) con Henry Cavill. Blood Origin è un disastro: non di visualizzazioni, si faccia attenzione, visto che attualmente è primo in classifica nella Top 10 di molte regioni. Ma purtroppo per lo show, non è uno di quei casi in cui la critica lo smonta solo per vederlo poi premiato dal pubblico.

Anche il pubblico, dopo aver visto Blood Origin, si dimostra deluso come se non molto di più della critica, perlomeno a giudicare dai punteggi ottenuti sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Non che la saga di The Witcher possa vantare chissà quanti prodotti – solo due stagioni – per effettuare una comparazione, ma il 26% di recensioni positive assegnate dai professionisti di settore costituisce comunque il più basso (e di molto) dell’intero franchise.

Ma è quello del pubblico a far piangere lacrime amare a Netflix. I fan – e The Witcher ha una fanbase molto solida e molto esigente, basti guardare alle recenti discussioni sull’uscita di Henry Cavill e sulla mancanza di fedeltà ai romanzi di Sapkowski – gli hanno assegnato un 8% di recensioni positive calcolato su 1500 reazioni degli utenti. Si tratta di uno dei punteggi più bassi che ci ricordiamo di aver riportato, per un titolo di prima misura, negli ultimi mesi.

Che questi valore siano destinati a tarpare le ali a una vociferata Stagione 2 di The Witcher Blood Origin?