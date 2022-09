Blood Origin in che modo si collegherà a The Witcher? Parla lo showrunner

Blood Origin ha finalmente una data di uscita e in attesa del suo debutto ufficiale su Netflix, in molti si domandano come questo spin-off si collegherà alla serie principale The Witcher che ha per protagonista Henry Cavill.

La risposta a questa domanda arriva proprio dallo showrunner Declan De Barra il quale ha detto: "Blood Origin getta le basi su alcuni dei personaggi principali e più amati dai fan dei libri della serie successiva di Witcher. Ci sono oggetti e scoperte che vengono fatte in questo mondo che prenderanno sempre più importanza nelle stagioni successive di The Witcher e che avranno degli effetti significativi sulla trama".

Declan De Barra ha poi aggiunto: "La creatrice di Witcher Lauren Schmidt, io e i produttori abbiamo passato molto tempo a seminare qua e là molteplici easter egg riprendendo tutto ciò che potevamo dai vecchi episodi. Stiamo tessendo una complessa ragnatela che si occupa di una deliziosa storia che si estende su migliaia di anni".

Sebbene Blood Origin potrà contare su un numero inferiore di episodi rispetto a quanto preventivato, ci mostrerà numerosi retroscena sul mondo di The Witcher. Il prequel ambientato 1200 anni prima di Geralt di Rivia, ci permetterà di conoscere proprio le origini degli strighi raccontando gli eventi che portano alla cruciale "Congiunzione delle Sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi in un unico mondo.

