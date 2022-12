Blood Origin, cosa aspettarsi dal prequel di The Witcher? Parlano i creatori

Il nuovo trailer di Blood Origin ci ha finalmente mostrato qualcosa in più sull'attesissimo prequel di The Witcher e ora i creatori dello show in una nuova intervista hanno rivelato cosa c'è da aspettarsi da questa produzione il cui arrivo è previsto per il prossimo 25 dicembre.

Parlando con Collider, Declan De Barra ha detto: "Per me, è entusiasmante mostrare ai fan gli elfi sotto una luce diversa. Per me, una delle cose più affascinanti nei libri di Sapkowski era proprio capire come è nata la specie tra le più forti del continente e come arrivano poi al punto in cui siamo nella serie principale. E riuscire a vederli al loro apice sotto una luce molto diversa con costumi diversi e scoprire di più sulla loro architettura e la loro musica, scienza e magia, che sono cose così diverse da ciò che vediamo in The Witcher".

Lauren Hissrich ha poi aggiunto: "Potrei elencare un milione di cose di questo prequel di The Witcher di cui sono entusiasta, cose che porteranno alla serie principale. Ma non voglio rivelare troppe cose, perché ho guardato la serie molte volte e penso che sia incredibile. Sono davvero entusiasta che i fan ascoltino la musica originale, devo dire. Declan è un musicista. Le sue abilità sono presenti in tutte le stagioni di Witcher 1 e 2. E il fatto che siamo riusciti ad avere canzoni così belle che, credo rimarranno nella testa delle persone, è così emozionante, sono brani così strazianti. Da fan, direi che è la cosa che non vedo l'ora che tutti vedano".

Tra l'altro, con Blood Origin ritornerà sicuramente anche Jaskier e questo, non fa che accrescere l'entusiasmo dei telespettatori che hanno davvero grandi aspettative su questa serie in quattro puntate. E voi, la vedrete?