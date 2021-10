Blood Sugar, la star di GLOW Betty Gilpin protagonista della nuova serie HBO

Il network americano HBO è al lavoro su Blood Sugar, una nuova serie tv che vedrà tra i suoi produttori e protagonisti sullo schermo anche l'attrice di GLOW Betty Gilpin.

Non sapremo come andrà a finire GLOW, ma avremo comunque una nuova occasione di vedere Betty Gilpin in tv.

L'interprete di Debbie Eagan nella serie Netflix, candidata anche agli Emmy come Miglior attrice in una Serie Comedy, sarà infatti protagonista di Blood Sugar, show che la vede anche tra i produttori assieme ai rappresentanti di Annapurna, Ali Krug e Patrick Chu, Bryan Unkeless e Scott Morgan per Clubhouse Pictures, la showrunner Claire Wilson, la regista Lucy Tcherniak e gli sceneggiatori Duke Merriman e Preston Thompson.

Secondo la sinossi ufficiale dello show che chiama in causa il programma dedicato agli imprenditori Shark Tank "quando gli squali di Shark Tank deridono la deliziosa Margot Schultz e il suo business di prodotti surgelati fuori onda, non sanno che stanno inavvertitamente provocando una delle più divertenti, selvagge e sanguinose scalate al successo e alla fortuna che l'America abbia mai visto".

Blood Sugar si andrà quindi ad aggiungere agli altri progetti in cantiere di Gilpin, che presto vedremo nella serie di Showtime Three Women, basata sul libro di Lisa Tadeo, nella serie antologica di Apple TV+ Roar e reciterà al fianco di Julia Roberts e Sean Penn in Gaslit.