Blood & Treasure rinnovato per una seconda stagione

Pronti a partire di nuovo all'avventura con Danny e Lexi? CBS rinnova per una seconda stagione l'adventure drama con protagonisti Matt Barr e Sofia Pernas, Blood & Treasure.

Nella serie creata da Matthew Federman e Stephen Scaia, entrambi tra gli sceneggiatori e i produttori esecutivi di Charlie's Angels e Limitless, Danny McNamara (Matt Barr), un ex-agente dell'FBI esperto di antichità, e Lexi Vaziri (Sofia Pernas) ladra d'arte che incolpa Danny per la morte del padre, collaborano per impedire che i piani di un temibile terrorista vadano a buon fine.

L'annuncio del rinnovo di Blood & Treasure arriva con una dichiarazione di Amy Reisenbach, Vice Presidente Esecutivo della Programmazione di CBS Entertainment.

"Blood & Treasure è una divertente avventura escapista con degli ottimi elementi comici. È girata in diverse location intorno al mondo, ed è stata un'aggiunta meravigliosa alla nostra programmazione estiva, oltre a far registrare delle grandi performance. Abbiamo sentito il pitch per la seconda stagione, e non vediamo l'ora di vedere nuove, grandi avventure dalla Russia e dall'Asia per il prossimo anno" avrebbe affermato la Reisenbach.

Nel cast di Blood & Treasure anche James Callis, Oded Fehr, Michael James Shaw, Katia Winter, Mark Gagliardi e Alicia Coppola. Tra i suoi produttori anche Ben Silverman e Marc Webb, che sarebbe in trattative per dirigere il live-action di Biancaneve per Disney.