Bloomsday, la giornata di James Joyce in diretta streaming: ecco come seguirla

Oggi 16 giugno è la giornata mondiale dedicata la capolavoro di James Joyce, "Bloomsday", opera che l'autore iniziò a scrivere nella città di Trieste. Proprio per questo motivo la città friulana ogni anno commemora il geniale scrittore irlandese con una manifestazione interamente dedicata alla sua figura ed al mondo joyciano.

Con l'epidemia da Covid-19, anche il palinsesto della manifestazione, organizzata dal Museo Svevo e Museo Joyce di Trieste in collaborazione con il Comune di Trieste, ha subito delle variazioni, ma gli organizzatori non si sono arresi e pur di non posticipare l'evento hanno deciso di "spostarlo" online con moltissime dirette streaming da poter seguire a partire dalle ore 10 tramite il sito ufficiale del Museo Joyce ed anche attraverso la pagine ufficiale Facebook del museo.

Ma cosa aspettarsi da questa manifestazione culturale dedicata al grande romanziere? Tante conferenze speciali tenute da esperti di James Joyce, in un'occasione unica nel suo genere, che non vedrà l'avvento di tanti appassionati in costume d'epoca, ma che non rinuncia a divulgare e raccontare lo scrittore irlandese, sia in maniera seria che scherzosa e goliardica.

A chiarire meglio come si svolgerà la giornata è il direttore artistico del Museo Joyce, Riccardo Cepach: "Se la formula cambia lo spirito rimane. Avremo diversi appuntamenti con esperti che spiegheranno e approfondiranno l’universo joyciano ma al tempo stesso non mancherà un approccio divertente e coinvolgente".

Insomma, format differente e budget azzerato, ma tanti ed interessanti contenuti culturali che tutti possono seguire dal divano di casa. Non vi resta che connettervi tramite le pagine ufficiali del Museo e seguire le dirette che si susseguiranno nell'arco della giornata.