Nei blooper di Gen V si ride con Jensen Ackles e... I falli giganti

L’account ufficiale Twitter di Gen V ha omaggiato i fan con un video dietro le quinte contente una serie di divertenti errori sul set di quella che è senza dubbio una delle serie tv più irriverenti dell’anno. Il video mostra quello che è successo sul set durante il cameo di Jensen Ackles e, immancabilmente, ha tra i protagonisti un fallo gigante.

Dopo aver cercato di capire quante stagioni potrà avere Gen V, torniamo a parlare dello spin off di The Boys per condividere la clip di bloopers pubblicata sul profilo dello show sul social network di Elon Musk.

Il video, che potete trovare in calce all’articolo, mostra gli attori alle prese con le difficoltà tipiche del lavoro, tra battute sbagliate e scene da ripetere in un clima di divertimento assoluto che sembra aver avvolto l’intera produzione.

Nella raccolta di errori, oltre alle classiche cadute e alle risate involontarie, si fanno notare gli errori durante il cameo di Soldier Boy e le reazioni dell’attrice Lizze Broadway a dover recitare di fronte a un organo genitale maschile gigante che, secondo quanto trapelato dalla produzione, hanno portato quasi alla distruzione dell’oggetto di scena.

Il video, testimonianza perfetta della grande chimica che si è instaurata tra gli attori sul set, dimostra ancora una volta come alcuni dei progetti più riusciti dell’industria debbano tantissimo a un ambiente di lavoro in cui si possa lavorare in serenità nonostante le ovvie difficoltà.

In attesa di avere nuove informazioni sulla seconda stagione della serie tv a tema supereroi, vi lasciamo alla nostra recensione di Gen V.