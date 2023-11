Blue Eye Samurai 2, ci sarà una seconda stagione?

Con Blue Eye Samurai Netflix ha confermato di essere uno dei veri e propri punto di riferimento mondiali, in questo momento, per quanto riguarda l'animazione: la serie ambientata nel Giappone del periodo Edo è stata ritenuta da fan e critica un vero e proprio gioiellino, e sono in molti a volerne vedere di più.

La domanda, dunque, è la solita: quali sono le reali possibilità di vedere una seconda stagione di Blue Eye Samurai? Sul fronte trama i dubbi sono ben pochi: la serie è stata palesemente pensata per avere un seguito, viste le molte domande che ancora devono trovare risposta e la necessità di raccontare ciò che accadrà a Mizu e Fowler a Londra.

Come sempre in questi casi, però, c'è da confrontarsi con i risultati ottenuti: se sul fronte gradimento non ci sono dubbi (Blue Eye Samurai ha esordito con il 100% su Rotten Tomatoes) andrà dunque verificato il ritorno in termini di visualizzazioni sulla piattaforma, elemento che sarà presumibilmente decisivo nella decisione di Netflix (che, come ben sappiamo, non è solita farsi troppi scrupoli nel cancellare prodotti anche validi davanti a risultati al di sotto delle aspettative).

Nell'attesa di annunci ufficiali, dunque, diteci la vostra: pensate che la nuova serie animata Netflix meriti una seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Blue Eye Samurai.