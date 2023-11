Blue Eye Samurai, chi è la madre di Mizu? Lo spiega una sorprendente teoria

Mentre i fan si interrogano sulla possibilità di assistere a Blue Eye Samurai 2, molti interrogativi della prima stagione rimangono irrisolti: per esempio, chi è la madre di Mizu? Difficile a dirsi, ma una teoria che circola sul web appare molto convincente.

In particolare, la teoria ruota intorno a questa possibilità: Mizu, maestra di spada dall'etnia mista, potrebbe aver ereditato la "metà bianca" non dal padre, bensì dalla madre. Inoltre, perché quest'ultima non poteva allevare la figlia da sola? Chi era veramente?

Di certo, l'idea di una madre straniera avvalora svariate altre dinamiche della serie: basti pensare alla scarsa enfasi sulle donne bianche presenti in Giappone (al contrario degli uomini) o a tutte le difficoltà che Mizu ha dovuto affrontare durante l'infanzia. Confidiamo che un'eventuale nuova tranche di episodi getterà luce sul mistero.

Creata e scritta da Michael Green e Amber Noizumi, Blue Eye Samurai è ambientato nel periodo Edo del Giappone e racconta la storia di Mizu, in cerca di vendetta. Tra i doppiatori italiani, ricordiamo Francesca Manicone, Ezio Conenna, Gabriele Vender ed Emanuela Ionica. Incredibile a dirsi, il punteggio su Rotten Tomatoes è del 100%! Metacritic, invece, ripota un punteggio di 86 su 100 (ma sulla base di soltanto cinque critici). Altrettanto bene accolte sono state le animazioni della società francese Blue Spirit.

Tutti gli episodi (otto in totale, con una durata che oscilla tra i 35 e i 62 minuti) sono disponibili su Netflix. Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Blue Eye Samurai, un capolavoro di narrativa che dimostra le potenzialità dell'animazione.