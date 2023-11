Blue Eye Samurai, l'inaspettata somiglianza con un film di Barbra Streisand

Tra le serie tv più belle su Netflix c'è Blue Eye Samurai: lo show sembra aver conquistato gli animi di tutti. Ma se vi dicessimo che tra questo e un film di Barbra Streisand c'è una somiglianza pazzesca, ci credereste? Dovreste: perché sembra essere proprio così.

Parliamo di Yentl, film del 1983 con e di Barbra Streisand. La somiglianza tra i due progetti sta nella protagonista femminile: da una parte abbiamo Yentl, una ragazza ebrea che, per farsi spazio in una società prettamente maschilista, si maschera da uomo. Così riesce a continuare i suoi studi. In Blue Eye Samurai la protagonista è invece Mizu: anche lei, che tuttavia a differenza di Yentl maneggerà le spade, si camufferà da uomo. Le due protagoniste condividono dunque una stessa persecuzione e una stessa ricerca di autoaffermazione.

Al momento Blue Eye Samurai ha il punteggio del 100% su Rotten Tomatoes: correte a vederla e traete le vostre conclusioni, ma non scordatevi di lasciarci un commento per farci sapere cosa ne pensate!

Avreste mai pensato a questa somiglianza tra le due protagoniste, Mizu e Yentl? Lasciateci anche qui un commento per farcelo sapere. Se avete altre suggestioni o se questa similarità vi ha fatto pensare ad un altro film simile, non esitate a condividere la vostra opinione al riguardo!