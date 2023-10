Blue Eye Samurai è la serie tv più bella che vedrete su Netflix a novembre: di cosa parla?

Il trailer di Blue Eye Samurai ha anticipato una serie tv animata a dir poco interessante in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Netflix: abbiamo avuto modo di vederla in anteprima, e in attesa di parlarvene più nel dettaglio in questo articolo vogliamo fornirvi qualche anticipazione.

Ad esempio, di cosa parla Blue Eye Samurai? Senza volervi svelare troppo, vi anticipiamo che la storia parte dalla seguente premessa: nel Giappone del XVII secolo, quando i confini erano chiusi al mondo esterno, i cittadini del regno non avevano mai visto durante tutto l'arco della loro vita un volto che non fosse giapponese, con l'unica eccezione rappresentata da alcuni rari casi di commercio illegale: i bambini nati dalle relazioni proibite tra giapponesi e bianchi venivano considerati meno che umani, addirittura meno degli animali.

Ovviamente, la protagonista della serie è Mizu, una ragazza nata da una madre giapponese e un padre occidentale: la sua esistenza è stata durissima e l'ha portata a diventare una ronin micidiale, una samurai senza padrone che oggi ha un unico obiettivo, quello della vendetta. Mizu infatti sa che, quando è stata messa al mondo, in Giappone vivevano soltanto quattro uomini bianchi: uno di loro potrebbe essere suo padre, e lei si mette sulle loro tracce per fargliela pagare.

Tra Mulan e Kill Bill, Blue Eye Samurai è l'ennesimo colpo vincente di Netflix nel campo dell'animazione, dopo i successi ottenuti con Arcane e Cyberpunk: Edgerunners e il recente Oscar vinto con Pinocchio di Guillermo Del Toro. La data d'uscita è fissata al 3 novembre prossimo, per un altro piccolo antipasto recuperate il poster ufficiale di Blue Eye Samurai.