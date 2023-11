Blue Eye Samurai, la nuova serie tv Netflix ha il 100% su Rotten Tomatoes

Blue Eye Samurai ha un poster meraviglioso, e la nuova serie tv Netflix ha appena debuttato sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes con il 100% di indice di gradimento, un risultato incredibile!

Le prime recensioni del prodotto parlano di una serie assolutamente eccezionale, brutale e senza freni: “L'intrattenimento sembra essere la prima e principale preoccupazione di Blue Eye Samurai, e ci riesce a pieni voti. I suoi eroi sono facili da amare e i suoi cattivi divertenti da odiare. Ci sono storie tragiche e scene di sesso bollenti e abbastanza umorismo e leggerezza, in gran parte per gentile concessione di Ringo, per spezzare la perpetua cupezza di Mizu. E naturalmente ci sono tutti quegli impressionanti spargimenti di sangue che fanno venire il fiatone: denti che volano, corpi che si accartocciano, teste tagliate a metà, una combattente solitaria ed esausta che si fa strada attraverso un intero corridoio di brutali guerrieri.” Scrive l’Hollywood Reporter.

Il Guardian assegna un punteggio di 4 stelle su 5, esaltando le scelte per il cast: “Anche se di solito non siete fan dell'animazione, il cast di Blue Eye Samurai dovrebbe farvi stare dalla sua parte. Kenneth Branagh, George Takei, Randall Park e la star della Disney Brenda Song fanno parte di un grande cast stellare.”

Netflix sembra quindi proseguire la sua striscia positiva con i prodotti d’animazione dopo Arcane e Cyberpunk: Edgerunners, ma esattamente, di cosa parla Blue Eye Samurai?