Blue Eye Samurai, il trailer della nuova serie Netflix sembra a dir poco epico

A qualche settimana dalla pubblicazione del primo poster di Blue Eye Samurai, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha mostrato anche il nuovo trailer ufficiale dell'attesissima serie tv animata ambientata nell'iconico Giappone feudale.

La protagonista della serie è Mizu (Maya Erskine), una guerriera samurai di razza mista che si maschera da uomo. La storia è ambientata nel Giappone del XVII secolo, quando in tutta la nazione vivevano pochissime persone caucasiche e i confini del paese erano chiusi ai viaggiatori. Il padre di Mizu e la fonte dei suoi occhi azzurri è probabilmente uno di questi individui...

Michael Green, sceneggiatore di Logan e Blade Runner 2049 e produttore della serie, ha dichiarato: "Vogliamo che le persone si immergano e siano catturate dalla storia e dal livello artistico della serie e dimentichino che stanno guardando un'opera animata. Credo che la nostra serie sia adatta a tutti: se amate The Witcher, se amate l'animazione, se amate Il Trono di Spade, se amate The Crown, se amate il dramma storico, se amate Shakespeare in Love e se amate Tarantino, allora amerete anche Blue Eye Samurai."

Blue eye samurai uscirà il 3 novembre in esclusiva su Netflix con tutti gli episodi rilasciati al 'day-one'. Per altri contenti, scoprite questi imperdibili film di samurai da recuperare assolutamente.