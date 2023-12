Blue Samurai 2 è ufficiale, Netflix rinnova la serie: la vendetta di Mizu continua

Blue Eye Samurai è tra le migliori serie tv del 2023 e finalmente possiamo confermare che prossimamente tornerà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix con una seconda stagione.

L'annuncio è arrivato in queste ore direttamente da Netflix, che sul proprio canale ufficiale YouTube ha condiviso un trailer di rinnovo per rivelare che Blue Eye Samurai tornerà con una seconda stagione: la serie tv originale, pubblicata lo scorso novembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, è stata creata da Michael Green, famoso sceneggiatore di Logan, Blade Runner 2049 e della trilogia di Assassinio sull'Orient Express, Assassinio sul Nilo e Assassinio a Venezia di e con Kenneth Branagh.

Come potete vedere nel player in calce all'articolo, il trailer di Blue Eye Samurai 2 non mostra nuove scene inedite dai prossimi episodi ma enfatizza le ottime recensioni ottenute dalla prima stagione, inclusa una citazione che nomina Blue Eye Samurai come "uno dei migliori show del 2023". La serie tv, lo ricordiamo, ha debuttato con un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, ed è stata promossa a pieni voti anche dal pubblico, che l'ha premiata con una percentuale del 96%.

Non è dato sapere quando uscirà la seconda stagione di Blue Eye Samurai, ma chi ha visto la serie sa già che la storia della vendetta di Mizu era destinata a continuare: vi terremo aggiornati.