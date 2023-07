Nightmares of Nature: la natura sarà spaventosa come un film horror in questa nuova serie

In base a quanto riporta Deadline, Blumhouse Television sarebbe al lavoro su una nuova serie di documentari intitolata Nightmares of Nature, insieme a Plimsoll Productions. Al momento non ci sono streamer o network che hanno acquistato il progetto. A parlarne è stato Alan Eyres, capo di Plimsoll Productions.

"È naturale essere spaventati dalle cose che si aggirano nella notte, ma Nightmares of Nature non è una proiezione del soprannaturale. Una volta che inizi a guardare il mondo naturale troverai cose terrificanti come qualsiasi cosa in un film horror" ha dichiarato Eyres di Plimsoll Productions.



"Per raccontare quella storia non potevamo sperare in collaboratori migliori di Blumhouse. La combinazione dei più grandi registi horror del mondo con alcuni dei migliori narratori di storia naturale del mondo è un'opportunità unica per creare un punto di accesso alla natura più viscerale ed emotivo di qualsiasi cosa abbiamo visto prima" ha concluso il partner di Blumhouse, in questo periodo impegnata nel reboot de L'esorcista.



La docuserie horror Nightmares of Nature è stata descritta come un documentario horror sulla fauna selvatica, e seguirà gli animali che cercheranno di sopravvivere agli orrori della vita reale nella natura:"Una miscela di cinema di storia naturale attraverso una lente horror".



Jason Blum ha lavorato all'ultimo film di Insidious, franchise che verrà tenuto in stand by per un po', come confermato dallo stesso produttore.