Bo Burnham: il comico rilascia il merch che parodizza il Marvel Cinematic Universe

I fan del comico hanno sicuramente apprezzato le scene tagliate di Inside rilasciate da Bo Burnham il mese scorso, con più di un'ora di filmati aggiuntivi creati durante la produzione del suo Speciale e rilasciati dal regista su Netflix.

The Inside Outtakes si è concluso con una sezione totalmente incentrata sui Marvel Studios, da una versione parodia del logo Marvel, a un decennio di speciali comici pianificati che si collegavano all'"Inside Cinematic Universe", con personaggi e concetti di Inside.

Burnham ha lanciato oggi l'Inside Studios Store, con t-shirt, cappelli, tazze da caffè e altro merchandising con il logo Inside Studios ispirato alla Marvel di Burnham. Sul sito, ogni articolo ha una propria descrizione ironica.

"Grazie per far parte di The Inside Studios Family", si legge in una dichiarazione nella parte superiore del negozio. "Come segno del nostro apprezzamento per il vostro continuo supporto, noi di Inside Studios vi offriamo l'esclusiva opportunità di prendere parte a una esperienza irripetibile, la prima ESPERIENZA INTERNA dei fan".

Il sito web aggiunge: "Quindi ecco come funziona: di seguito è riportata una selezione di ciò che chiamiamo 'CONTENUTI INDOSSABILI'. Tutto quello che devi fare è quello che chiamiamo "ACQUISTA", quello che chiamiamo "CONTENUTO INDOSSABILE" con quello che chiamiamo "I TUOI SOLDI". Ora, la parte interessante. Una volta "ACQUISTATO" questo "CONTENUTO INDOSSABILE (rimani con noi qui)," I TUOI SOLDI" diventeranno una PARTE LETTERALE DELL'INSIDE CINEMATIC UNIVERSE. È davvero fantastico."

Il comico si firma infine come Presidente degli Inside Studios e "Adult Man in a Baseball Hat", un cenno piuttosto esplicito al capo della Marvel Kevin Feige, che ha da poco parlato della Fase 4 del MCU, che spesso ne indossa uno nelle apparizioni pubbliche.