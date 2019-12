Bob Iger castigato da Jon Favreau per l'utilizzo del soprannome 'Baby Yoda'

Durante una recente apparizione al The Star Wars Show, il CEO della Disney, Bob Iger, ha ammesso di essere stato bacchettato da Jon Favreau giusto all'inizio della produzione di Star Wars: The Mandalorian per aver cominciato a riferirsi al personaggio di The Child o The Asset chiamandolo "Baby Yoda".

Il vero nome del personaggio viene rivelato solo alla fine della prima stagione e fino a quel momento all'interno della serie viene sempre chiamato The Child o The Asset, ma al di fuori dello show è noto e amato come Baby Yoda per la sua somiglianza - apparente - con il mitico Maestro Jedi. Appartiene alla sua stessa specie, questo sì, ma purtroppo non è mai stato rivelato il nome della razza di Yoda, il che rende ancora tutto più difficile.



Ad ogni modo, Iger ha dichiarato: "Ha sicuramente superato le nostre più rosee aspettative. Ma non appena ho visto un primo cut del primo episodio, già sapevo che avevamo in mano qualcosa di davvero speciale. L'ho davvero sentito. Sono nel settore da 45 anni e ho lavorato per lo più in televisione, e ricordo ancora dei momenti della mia carriera in tv quando ho assistito a un attore che interpretava un personaggio o alla creazione di un personaggio che semplicemente sapevi avrebbero funzionato".



A quel punto Iger ha immediatamente individuato The Child come un futuro fan favourite, comprendendo anche come il soprannome Baby Yoda fosse assolutamente vietato in qualsivoglia nota ufficiale: "Ne parliamo come The Child o The Asset e non Baby Yoda. Sono stato anzi castigato per questo, perché nelle mie prime e-mail con Jon Favreau mi riferivo al personaggio proprio come a Baby Yoda. Mi sembrava facile. E spesso Jon si è stizzito dicendomi 'non è Baby Yoda!' e io a scusarmi 'ok, ok!", conclude ridendo.



