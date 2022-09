Bob Iger, l'ex-presidente Disney prevede la morte della TV tradizionale: 'Sparirà'

Intervenuto nel corso della 2022 Code Conference, l'ex amministratore delegato della Disney Bob Iger ha potuto fare una serie di previsioni, mettendo in discussione il futuro di alcune piattaforme di streaming e facendo spallucce sulla fine della televisione tradizionale. Per l'imprenditore la TV tradizione sparirà completamente dalla realtà.

"La TV tradizionale e il satellite stanno marciando verso un grande precipizio e saranno spinti giù", ha detto Iger, secondo quanto riportato da Deadline. "Non posso dirvi quando, ma sparirà". Non si tratta di un'affermazione così azzardata, se si considera che tutti noi abbiamo assistito alla lenta morte degli spettacoli tradizionali che vengono trasmessi a un orario prestabilito e sperano che lo spettatore davanti al televisore li scelga. Tuttavia, invece di condividere una visione rosea del futuro post-televisivo per tutti gli outlet on-demand, Iger è stato costantemente cupo riguardo alla battaglia dello streaming.

"Non credo che tutte le piattaforme streaming siano state create uguali. Non credo che tutte ce la faranno", ha detto Iger.

Naturalmente, ha sostenuto che Disney+ se la sarebbe cavata bene, insieme a Prime Video e Apple TV+, a causa delle loro enormi risorse finanziarie e dei loro diversi obiettivi come aziende tech, oltre a Netflix per la sua incredibile resistenza. Il nome più importante che ha lasciato fuori dalla sua previsione è stato notevole: HBO Max (ora in subbuglio dopo la fusione con Warner Bros. Discovery e il nuovo amministratore delegato David Zaslav che tratta i film pensando alle detrazioni fiscali, il riferimento è ovviamente la cancellazione di Batgirl).

Inoltre, Iger non ha parlato di piattaforme specializzate né ha versato lacrime sul palco per Quibi. Definendo questa "un'era di grande trasformazione", Iger ha anche previsto che i cinema non saranno mai più affollati come prima del Covid, ma che i film resisteranno. Presumibilmente, tutti noi li guarderemo comodamente seduti sui nostri divani su qualsiasi piattaforma di streaming sopravviva.

