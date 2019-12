Bob Iger immaginava il successo di Baby Yoda, ma non fino a questo punto

Non si diventa CEO di una delle più grandi compagnie al mondo senza essere lungimiranti, e Bob Iger la sa davvero lunga. Ma, ammette, anche lui è rimasto stupito dal successo e dalla risonanza di un particolare personaggio di The Mandalorian: Baby Yoda.

Fenomeno del web, star del tappeto rosso, decorazione natalizia e persino adesivo per auto... Baby Yoda è tutto questo, e molto altro, e Disney non potrebbe esserne più orgogliosa, come racconta anche il CEO della società, Bob Iger, che ammette di averne aticipato il successo, ma non fino a questo punto, come afferma in un'intervista con l'Hollywood Reporter: "Beh, guarda, la portata della reazione al personaggio è andata ben oltre ogni mia immaginazione. Ma il momento stesso in cui ho visto il personaggio per la prima volta ho capito che il pubblico lo avrebbe amato. È coì carino, interessante, accattivante, e per certi versi è cos' familiare, ma al contempo una novità assoluta".

E, assicura, non si è certamente pentito di aver rimandato l'uscita del merchandising a tema per far sì che la presenza di Baby Yoda nello show rimanesse un segreto fino alla messa in onda. "Ne abbiamo parlato, e volevamo che l'introduzione del personaggio - notate che non sto usando l'appellativo Baby Yoda - fosse davvero speciale. E ne è valsa la pena".



Si dice che Disney abbia perso sui tre milioni di dollari con questa manovra, ma dubitiamo trascorrano troppe notti insonni rimuginandoci sopra, specialmente visti i guadagni attuali (e futuri) del merchandising. E poi, è bello sapere che una major sappia ancora dare priorità alla fruizione del prodotto audiovisivo e all'esperienza emozionale dello spettatore.

La prima stagione di The Mandalorian è attualmente in onda su Disney+ nei paesi dove è attivo il servizio