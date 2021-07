Bob Odenkirk, il figlio rassicura i fan sulle sue condizioni: 'Si riprenderà'

Ore di apprensione per lo stato di salute di Bob Odenkirk: la star di Better Call Saul è collassata durante le riprese probabilmente a causa di un attacco cardiaco e, durante le ore successive, familiari e colleghi hanno mantenuto il silenzio sulle sue condizioni.

Una situazione che ha ovviamente fatto temere il peggio ai fan e ai tanti conoscenti inevitabilmente in ansia per l'attore: proprio in queste ore, però, il figlio di Odenkirk ha condiviso un messaggio che sembrerebbe portare notizie rassicuranti per quanto riguarda lo stato di salute del padre.

"Si riprenderà" è stato il lapidario commento di Nate Odenkirk, a cui hanno fatto seguito le dichiarazioni di alcuni portavoce secondo cui, superato il momento critico, le condizioni della star attualmente in sala con Io Sono Nessuno sarebbero stabili: "Lui e la sua famiglia ci tengono ad esprimere la massima gratitudine per i medici e gli infermieri che si stanno occupando della cosa, ma anche al cast, alla crew e ai produttori che sono sempre rimasti al suo fianco. Gli Odenkirk vogliono poi ringraziare tutti per gli auguri di pronta guarigione e chiedere che venga rispettata la privacy della famiglia".

Speriamo, a questo punto, di ricevere al più presto notizie più precise e rassicuranti: nelle ultime ore, intanto, anche le co-star di Breaking Bad hanno espresso la loro solidarietà a Bob Odenkirk, augurandogli una pronta guarigione e una completa ripresa.