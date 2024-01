Bob Odenkirk è imparentato con... Re Carlo! La scoperta della star di Better Call Saul

Tutti noi abbiamo sognato almeno una volta nella vita di saltar fuori all'improvviso come inaspettati parenti di un personaggio famoso: che quel personaggio fosse però addirittura un reale d'Inghilterra era però probabilmente troppo anche per la nostra immaginazione! Per Bob Odenkirk, però, l'assurdo si è rivelato incredibilmente reale.

La star di Better Call Saul, che ha recentemente visto cancellare una sua popolarissima serie TV, ha infatti rivelato di aver scoperto di recente di essere cugino di 11esimo grado nientemeno che di Re Carlo! Una notizia sconvolgente, che il nostro ha accolto sì con stupore ma anche con la voglia di mantenere una certa distanza dalla nobiltà.

"Io sono americano, non sono un monarchico. Non credo in quella roba, sapete, quindi mi sembra tutto un po' folle. Capisco perché la società tenda a costruirsi intorno ai regnanti e ai leader, e il fatto che questi ereditino il titolo di generazione in generazione. Capisco che funzioni così in ogni tipo di società, in ogni civiltà. Ma penso anche che siamo arrivati a vivere in un posto migliore grazie alla democrazia, e dovremmo continuare a proseguire su questa strada" sono state le parole dell'attore. Tutto sommato abbastanza condivisibile, non trovate? Niente titoli nobiliari, dunque, per il nostro Bob: magari sarebbe stato decisamente più gradito un Emmy!