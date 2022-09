Bob Odenkirk sul post-Better Call Saul: 'Voglio più azione!'

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Better Call Saul 6, quella prodotta da Netflix è stata e rimarrà una delle produzioni di maggior successo della piattaforma con Bob Odenkirk, il Saul Goodman della serie, che non ha intenzione di fermarsi ed è pronto a nuove sfide sul set.

Con un collegamento da Los Angeles al Lido di Venezia è arrivato anche Bob Odenkirk che, durate un incontro con il pubblico, ha affermato di volere più azione ora che ha appeso al chiodo i panni del brillante avvocato Jimmy McGill. Dopo la proiezione del suo ultimo film Worlds Apart, l'attore ha risposto alle domande e curiosità dei fan anche su Nobody, film del 2021.

A riguardo Odenkirk ha affermato: "Sono rimasto molto sorpreso da Nobody. Avevo iniziato quel progetto perché avevo la sensazione che il personaggio che stavo sviluppando in Better Call Saul fosse il tipo di personaggio che si vede in un film d'azione. Ha desideri sinceri ed è disposto a sacrificarsi. Mi alleno ancora più volte a settimana e se mi va bene mi vedrete fare più azione. Ho trovato le sequenze d'azione molto divertenti e vicine a quelle di una sketch comedy. Adoro i primi film di Jackie Chan, che erano ricchi di umorismo. Mi piacerebbe che in futuro ci fosse anche quello".

Riguardo la pellicola presentata a Venezia quest'anno e diretta da Cecilia Miniucchi, ha rivelato che non poche sono state le difficoltà di una produzione che ha dovuto lavorare a distanza e durante la pandemia da Covid: "È stata una chiamata a freddo. Eravamo a poche settimane dall'isolamento e mi chiedevo cosa sarebbe successo dopo. Non c'erano vaccini, le cose peggioravano di giorno in giorno. Stavo aspettando che qualcuno mi chiamasse per fare un film a distanza con i nostri telefoni. Volevo recitare, creare, perché altrimenti saremmo impazziti. È stata Cecilia a chiamare".

Notizia delle ultime settimane, presto potremo ritroveremo Bob Odenkirk in una'altra serie tv dell'emittente AMC.