Bob Odenkirk ricorda l'infarto sul set: 'Era il primo giorno del medico!'

Il malore accusato da Bob Odenkirk sul set di Better Call Saul, con il conseguente stop temporaneo alle riprese della sesta stagione della serie televisiva, generò non poca preoccupazione. A distanza di ormai tre anni, l'attore ripercorre quei momenti drammatici, rivelando un particolare inedito.

"Ho avuto un problema al cuore, sul set di Better Call Saul. Il mio cuore si è quasi fermato, rallentando al punto da farmi cambiare colorito. Ho smesso di respirare", ha raccontato Odenkirk nel corso del podcast Multiple Talking Women. Come spiegato poco dopo, l'attore si sentì male proprio nel corso del primo giorno di lavoro del medico presente sul set. Vedendolo svenuto a terra, il dottore si bloccò, preso dal panico. "Oh, no", fu il suo commento iniziale. "Settimane dopo, quando sono tornato, mi ha detto che gli dispiaceva tanto e che era il suo primo giorno. Era un pompiere in pensione e non aveva mai fatto una rianimazione cardiopolmonare: aveva soltanto visto altre persone farlo", ha spiegato Odenkirk, al momento dei fatti totalmente inconsapevole di ciò che stava avvenendo attorno a lui.

Era il 28 luglio 2021: l'attore fu portato d'urgenza all'ospedale, dove fu stabilizzato. A settembre sarebbe tornato a girare gli episodi finali della serie, andati in onda nel 2022. La plateale sconfitta di Better Call Saul agli Emmy Awards 2024 ha indispettito non poco gli estimatori dello show televisivo. Un mancato riconoscimento che desta inevitabilmente qualche perplessità, ma che non toglie in alcun modo valore all'opera: la serie ideata da Vince Gilligan e Peter Gould è uno degli spin-off meglio riusciti della storia della televisione, e una delle serie di maggior successo degli ultimi anni.

