Bob Odenkirk riflette sulla sua carriera: 'Ho rischiato di fallire così tante volte'

Bob Odenkirk ad oggi è sicuramente uno degli attori americani più riconoscibili del panorama cinematografico e televisivo. Specie sul piccolo schermo infatti, il suo ruolo in spettacoli come Breaking Bad e Better Call Saul è stato di certo determinante affinché il grande pubblico sviluppasse una profonda affezione verso di lui.

Eppure, che ci crediate oppure no, non è sempre stato così Bob Odenkirik, infatti in passato forse non lo avreste nemmeno riconosciuto.

In una recente intervista durante il podcast di Tig Notaro, Don't Ask Tig, la star ha parlato di una discussione che ebbe con suo figlio Nate di 24 anni, che avrebbe il forte desiderio di iniziare la carriera di scrittore di commedie.

Odenkirk, che alla stessa età del ragazzo aveva iniziato a scrivere per il Saturday Night Live, ha condiviso così tutte le insicurezze che lo attanagliavano in quel periodo, dicendo: "Non ero per niente sicuro di me. Era molto difficile, pericoloso. Avevo soltanto voglia di cancellarmi dall'esistenza".

"Credo fossi troppo giovane per lavorare al SNL", ha continuato. "Non è stata una buona idea. Molte volte è andato vicino a trasformarsi in una vera catastrofe. Ma è difficile per i giovani crederti quando gli dici: 'Non avevo la minima idea di cosa stessi facendo e sono stato spaventato a morte per anni'".

