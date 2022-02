Bob Odenkirk, la star di Better Call Saul nel cast della serie Guru Nation con David Cross

Dopo aver creato negli anni '90 la serie Mr. Show, Bob Odenkirk e David Cross torneranno a lavorare insieme nella comedy Guru Nation, ideata per Paramount+. La serie sarà diretta da Jason Woliner, regista del sequel di Borat, e sviluppata da ViacomCBS. La star di Better Call Saul e Cross saranno parte attiva della creazione.

I due protagonisti interpreteranno due guru rivali che manipolano le menti dei loro ingenui e illusi seguaci.



Bill Odenkirk, autore di serie animate di successo come I Simpson e Futurama, figurava come produttore dello show in onda dal 1995 al 1998.

Bob Odenkirk e David Cross parteciperanno anche in qualità di produttori esecutivi al fianco di Bill Odenkirk, il regista Jason Woliner, Marc Provissiero, Nancy Odenkirk e Tim Sarkes.



La scorsa estate Bob Odenkirk ebbe un malore sul set di Better Call Saul, tanto che le riprese dovettero essere interrotte. La serie è giunta alla sesta e ultima stagione che sarà disponibile proprio quest'anno con i conclusivi 13 episodi.



Dopo qualche settimana trascorsa nel più completo riposo, l'attore è tornato sul set. In ogni caso, nei giorni successivi al malore, Bob Odenkirk tranquillizzò i fan e li ringraziò per i messaggi di affetto nei suoi confronti.

Ora si attendono ulteriori notizie sul casting e la trama di Guru Nation, nonché ufficialità sull'inizio delle riprese che coinvolgeranno i due ex colleghi di Mr. Show.