Bob Odenkirk, la star di Better Call Saul: 'Prima di Breaking Bad ero senza un soldo'

Le riprese di Better Call Saul sono terminate e in attesa di salutare definitivamente il personaggio di Saul Goodman, Bob Odenkirk ha rivelato di aver vissuto in uno stato di indigenza prima d

Durante un'intervista con Howard Stern, Odenkirk ha parlato di una serie di eventi che hanno caratterizzato la sua vita e la sua carriera, passando dal suo recente infarto fino al suo rapporto con Vince Gilligan, ammettendo di aver avuto seri problemi economici poco prima del suo incontro con il regista che lo ha reso noto presso il grande pubblico. Ha addirittura ammesso di aver dovuto chiedere un prestito di 900mila dollari prima di iniziare a lavorare alle sue dipendenze in Breaking Bad.

"È stato pazzesco perché non spendo di certo molti soldi. E non so dire come ma in qualche modo sono trovato davvero al verde. Non so spiegarmi da cosa sia dipeso questo buco finanziario ma mi sono dovuto letteralmente rimboccare le maniche e impegnarmi nel lavoro senza poter più schizzinoso o altezzoso. Non potevo rifiutare ruoli di nessun tipo. Un giorno ricevo una telefonata, "ti offriranno un ruolo in Breaking Bad" che non era proprio uno spettacolo popolare all'epoca. 'Non dire di no', dice il mio agente. Amico, non dico di no da un anno e così è iniziata la mia avventura come Saul Goodman. Prima di Breaking Bad ero senza un soldo".

Insomma, quello che è uno dei personaggi più amati di sempre delle serie tv è nato praticamente per caso, per via di una spasmodica necessità di denaro. Lo avreste mai detto?