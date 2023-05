Bob Odenkirk si unisce alle proteste degli sceneggiatori di Hollywood: 'Facciamolo'

Nel corso della giornata di ieri, Bob Odenkirk ha postato un'immagine sui suoi canali social che lo ritrae mentre si unisce alle manifestazioni di protesta della Writers Guild of America, mostrando quindi solidarietà verso gli sceneggiatori coinvolti nello sciopero che sta bloccando tutta Hollywood. L'interprete di Saul Goodman è al loro fianco.

Nell'immagine, che trovate in calce a questa news, vediamo Odenkirk con alle spalle la folla di sceneggiatori con i picchetti in mano, che chiede il giusto trattamento salariale. L'aumento del salario è una delle tante richieste che gli sceneggiatori della WGA stanno affrontando con il loro sciopero, in corso da poco più di una settimana.

Un'altra immagine sulla timeline di Twitter di Odenkirk ha rivelato che l'attore era presente anche allo sciopero degli sceneggiatori della WGA del 1988. Quello sciopero era stato il più lungo della storia della WGA, con una durata di 153 giorni. Dato il suo storico sostegno agli autori televisivi, è chiaro che Odenkirk continuerà a stare al loro fianco anche se lo sciopero dovesse continuare.

Per quanto riguarda la carriera cinematografica e televisiva di Odenkirk, recentemente ha recitato nella serie della AMC Lucky Hank, una commedia in cui interpreta il protagonista Hank, un professore universitario di inglese in crisi di mezza età. Il prossimo ruolo televisivo vedrà Odenkirk nel cast di The Bear, serie di FX che ha ottenuto il plauso della critica e che tornerà con la seconda stagione il prossimo giugno. Sarà anche il protagonista di Johnny, il personaggio del famigerato film The Room, in un remake realizzato per beneficenza e che uscirà sempre a giugno.

Data la sua prolifica carriera di attore e le sue interpretazioni stellari, non sorprende che Odenkirk voglia che sia resa giustizia agli sceneggiatori che portano su carta le storie di cui è protagonista. Senza la WGA, i film e le serie televisive in cui Odenkirk ha recitato nel corso della sua carriera non esisterebbero. A quanto pare, l'attore di Better Call Saul ha preso un impegno a lungo termine, proprio come gli scrittori della WGA.