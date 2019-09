Bob Odenkirk vorrebbe un cameo di Walter White in Better Call Saul

Mentre Netflix pubblicava il primo teaser di teaser di El Camino: Il film di Breaking Bad, Bob Odenkirk era presente alla cerimonia degli Emmy Awards per la sua nomination in Better Call Saul.

Quando Variety gli ha chiesto quale cameo gli piacerebbe vedere nella serie spin-off, l'attore non ha avuto dubbi: "Oh, un attore che farebbe da Guest star nel nostro show? Dev'essere per forza Bryan Cranston. Walter White, mi piacerebbe davvero vederlo nella serie. Vedremo, forse, non lo so."

Al momento non ci sono notizie su un eventuale ritorno di Cranston nei panni del personaggio, anche se ad ottobre potrebbe apparire a sorpresa proprio nel lungometraggio che seguirà Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo gli eventi del finale di Breaking Bad. Vi piacerebbe vedere un cameo di Walter White? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.

La quinta stagione di Better Call Saul non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se a meno di sorprese dovrebbe arrivare nel corso del 2020. Intervistato nei giorni scorsi da Deadline, Odenkirk ha definito la stagione in arrivo come "fo**utamente eccezionale", anticipando che lascerà tutti gli spettatori a bocca aperta.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Better Call Saul 4, attualmente disponibile su Netflix.