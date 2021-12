Bob's Burger, licenziato un famoso comico della serie: era all'assedio di Capitol Hill

Licenziamento shock nel mondo dello spettacolo e della serialità politicamente scorretta d'oltreoceano: un noto comico e doppiatore di Bob's Burger, serie animata sulla scia dei Griffin, ha dovuto lasciare il cast dopo che alcuni colleghi l'hanno riconosciuto fra i manifestati che presero d'assalto Capitol Hill su "spinta" di Donald Trump.

Lo “sfortunato” protagonista di questa imbarazzante vicenda non sarà di certo il primo fra gli stand up comedian prestati alle Serie TV, né l’ultimo a essere costretto ad abbandonarli per qualche statement o scivolone di troppo. Ma in questo caso, il suddetto protagonista si è davvero superato, soprattutto perché il black humor, in una serie come Bob’s Burger, non è stato affatto il motivo scatenante: anzi, era l’unica skill richiesta. Secondo quanto riferisce il Daily Beast, l'attore e comico Jay Johnston è stato escluso dal cast dello show animato della Fox a causa di certe affermazioni che lo collegherebbero alle rivolte del Campidoglio di Washington del 6 gennaio, seguite alla mancata rielezione di Donald Trump al secondo mandato.

La testata riferisce che Fox ha "vietato" a Johnston di interpretare Jimmy Pesto nelle prossime stagioni di Bob s Burger. Il personaggio è il rivale in affari di Bob Belcher e gestisce una pizzeria dall'altra parte della strada rispetto alla griglia di hamburger di Bob. Jimmy è apparso l'ultima volta in un episodio andato in onda il 12 maggio ma non è apparso durante l'attuale dodicesima stagione dello show. Fox Television ha rifiutato di commentare quando reso pubblico dalle testate. E non è neanche stato possibile contattare i rappresentanti di Johnston per un commento, almeno finora.

Johnston, i cui lavori includono Mr. Show e Arrested Development, ha più volte espresso il suo sostegno a Donald Trump. Cosa non direttamente imputabile, se non fosse che nel 2015, Johnston è apparso in un podcast ospitato da Gavin McInnes, fondatore del gruppo estremista di estrema destra Proud Boys, che ha visto diverse dozzine di membri partecipare agli attacchi del 6 gennaio. A marzo, due attori che hanno lavorato con Johnston nel podcast Harmontown lo hanno riconosciuto e identificato come uno degli assaltatori di Capitol Hill: un individuo con una giacca verde indicato come ricercato dalle autorità federali in un tweet dell'FBI.

"Non sono un detective, ma conosco Jay", ha twittato l'attrice di "Harmontown" Cassandra Church. “Ha detto che era lì. Ed è lui nella foto. Quindi…”. Anche l'attore Tim Heidecker, che ha recitato in "Bob's Burgers", ha identificato Johnston come l'uomo nel post dell'FBI, ma in seguito ha cancellato il suo tweet. Lo stesso ha fatto la comica Kathy Griffin, che lo ha identificato in un tweet che non è stato rimosso. Il Daily Beast riferisce che il team della serie e la Fox stanno cercando di non rendere "un grosso problema" l'espulsione di Johnston dallo spettacolo. Finora, oltre 50 persone coinvolte nelle rivolte del Campidoglio sono state condannate con varie accuse, con oltre 100 in attesa di giudizio dopo aver presentato dichiarazioni di colpevolezza. Pene simili potrebbero attendere il comico. Voi sapevate della serie? Cosa pensate della vicenda? Ditecelo nei commenti!