Bob's Burgers e I Griffin sono stati rinnovati dalla FOX!

Nessuna grossa sorpresa: FOX ha rinnovato sia i Griffin che Bob's Burger, i due cartoni animati con una solida fanbase, oltre ai soliti Simpson.

La notizia è stata riportata da Deadline e, se I Griffin è arrivato alla diciannovesima stagione, per Bob's Burger's si tratta della nona.

Nonostante il rinnovo, Bob's Burgers è un po' in bilico. Pur avendo molti lealissimi fan, il rating è altalenante. Da noi, in Italia, va in onda su Fox Animation, e piace a tantissimi. I Simpson, per la cronaca, sono arrivati alla trentesima stagione di messa in onda!

Ciò che succederà in futuro non lo sappiamo, ma di certo, al momento, I Griffin sono i portabandiera ufficiali della rete, nella sezione animazione.

A voi quale cartone animato piace di più tra I Simpson, Bob's Burgers e I Griffin? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto!