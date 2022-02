Bob Saget, la famiglia vuole bloccare il rilascio dei documenti sulla morte

Poche settimane fa, Bob Saget è stato trovato morto nella sua camera d'albergo ad Orlando. Per le autorità, l'attore "ha accidentalmente sbattuto la testa ed è andato a letto", ma ora il mistero si infittisce.

Con le continue speculazioni su come Saget si sia ferito esattamente, la moglie e le figlie hanno citato in giudizio lo sceriffo di Orange County e l'ufficio del medico legale per impedire il rilascio di ulteriori registrazioni di indagini sulla morte. La preoccupazione principale della famiglia sono le foto e i video dell'autopsia che raffigurano l'attore e che sono state rilasciate dai notiziari.

Secondo il Washington Post, la causa affermerebbe che il rilascio di determinati documenti violerebbe il diritto costituzionale alla privacy della famiglia e causerebbe "danni irreparabili sotto forma di estremo dolore mentale, angoscia e stress emotivo".

Molte testate giornalistiche hanno già iniziato a presentare richieste di atti pubblici per ottenere documentazione sull'indagine, e l'avvocato della famiglia Brian Bieber ha così rilasciato una dichiarazione al The Post:

"I fatti dell'indagine dovrebbero essere resi pubblici, ma questi materiali dovrebbero rimanere privati ​​per rispetto della dignità del signor Saget e della sua famiglia. È molto semplice: dal punto di vista umano e legale, i diritti alla privacy della famiglia Saget prevalgono su qualsiasi interesse pubblico nella divulgazione di queste informazioni sensibili".

Molti sono i colleghi e amici che nelle scorse settimane hanno dato l'ultimo saluto al compianto attore, come Mary-Kate e Ashley Olsen che hanno ricordato Bob Saget con il quale avevano collaborato in Full House.