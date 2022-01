Bob Saget, Jodie Sweetin pubblica un dolce tributo: 'miglior papà televisivo di sempre'

La notizia della morte di Bob Saget ha sconvolto il mondo dello spettacolo oggi, l’attore era noto per essere stato la voce narrante di How Met Your Mother ma anche il protagonista di Gli Amici di Papà. Tra gli omaggi per la sua scomparsa c’è anche quello di Jodie Sweetin che ha interpretato sua figlia nella serie tv.

Sweetin ha vestito i panni di Stephanie Judith Tanner, la seconda figlia di Danny Tanner interpretato proprio da Saget per otto stagioni, tra il 1987 e il 1995. L'attore ha ripreso il suo ruolo nel 2016 per il revival di Netflix Le amiche di mamma (Fuller House), che è andato in onda per cinque stagioni e si è concluso nel 2020.



L’attrice ha pubblicato un toccante post su Instagram con alcune immagini dietro le quinte dello show e una lunga dedica, che potete vedere in calce alla notizia.



"Non ci sono parole sufficienti per esprimere ciò che provo oggi. Né ce ne sono abbastanza per spiegare almeno in parte chi era Bob. Una cosa che so è che non abbiamo mai perso l'occasione di dirci: "Ti voglio bene". Ogni volta che parlavamo, alla fine della conversazione ce n'erano almeno tre o quattro scambiati, che fosse un SMS, una telefonata o di persona. E di solito doveva avere l'ultima parola."

Sweetin ha continuato scrivendo che Saget era un "meraviglioso essere umano, qualcuno che a volte poteva farti impazzire, e lui lo sapeva, ma che era così genuino che non potevi nemmeno sentirti arrabbiata. Qualcuno che ti avrebbe chiamato per scusarsi abbondantemente per ALMENO 15 minuti se avesse pensato di aver detto qualcosa di sbagliato. Era uno spirito genuinamente gentile che ha superato così tanto nella sua vita ed era molto felice quando aiutava gli altri. Direi 'sei il miglior papà televisivo di sempre.' Mi mancherai, Bob. Farò in modo di raccontare una barzelletta inappropriata al tuo funerale. In tuo onore. So che lo avresti voluto. Ma dovevi restare qui più a lungo... Che maleducato.”

La sorella televisiva Candace Cameron Bure ha risposto quasi immediatamente al tributo di Sweetin, aggiungendo: “Tutti devono leggerlo. Non potevi dirlo meglio, Jodes. Non riuscivo a pronunciare nessuna parola. E non so se sarò in grado di farlo per molto tempo. Ti amo sorella." Anche la star di How I Met Your Mother Josh Radnor ha reso omaggio a Saget con un lungo post su Twitter.